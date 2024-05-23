Макрон: Французская полиция и жандармерия останутся в Новой Каледонии

Подкрепления сотрудников французской полиции и жандармерии останутся в Новой Каледонии так долго, как это потребуется.

Подкрепления сотрудников французской полиции и жандармерии останутся в Новой Каледонии так долго, как это потребуется.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции в ходе визита на архипелаг.

"Силы безопасности, которые будут развернуты в Новой Каледонии в ближайшие несколько часов, останутся там столько, сколько потребуется. Приоритетной задачей является восстановление республиканского порядка", - написал он в соцсети "X".

Как уточняет газета Le Monde, Макрон во время визита в офис верховного комиссара Франции в Новой Каледонии заявил, что число направленных на архипелаг сотрудников правоохранительных органов будет доведено до 3 тыс. человек и добавил, что их присутствие может сохраняться там даже во время Олимпийских и Паралимпийских игр.

В то же время он добавил, что режим чрезвычайного положения не будет продлен, если местные общественные и политические деятели призовут к снятию баррикад с дорог.