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МИД Норвегии: Надеемся, что еще несколько стран могут объявить о решении признать Палестину

МИД Норвегии: Надеемся, что еще несколько стран могут объявить о решении признать Палестину Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде надеется, что некоторые европейские страны на следующей неделе могут последовать примеру Дублина, Мадрида и Осло, которые объявили о решении признать Палестину как государство.
Другие страны
23 мая 2024 г. 12:37
МИД Норвегии: Надеемся, что еще несколько стран могут объявить о решении признать Палестину

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде надеется, что некоторые европейские страны на следующей неделе могут последовать примеру Дублина, Мадрида и Осло, которые объявили о решении признать Палестину как государство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью испанской газете El País.

"В последние годы между Израилем и Палестиной были очень неравные отношения, - отметил дипломат. - Вот почему я думаю, что это признание является конструктивным". Он считает, что существование радикального палестинского движения ХАМАС основано на "отсутствии прогресса с палестинским государством". "Мы глубоко убеждены, что найдутся другие государства, которые вскоре последуют нашему примеру, - добавил министр. - Возможно, на следующей неделе".

Глава МИД также уточнил, что Осло не собирается отзывать норвежского посла в Израиле для консультаций, несмотря на аналогичный шаг израильской стороны.

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Версия на английском языке MFA: Norway hopes several more countries recognize Palestine

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