Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп считает, что убийц полицейских надо казнить. Как сообщает Report, выступая на мемориальной службе национальных миротворцев, Трамп обрисовал мигрантов как жестоких убийц и посетовал на нападения против полиции.

«Мы должны положить конец нападениям на нашу полицию, и мы должны сделать это прямо сейчас», - сказал Трамп. «Мы считаем, что преступники, которые убивают наших полицейских, заслуживают смертную казнь», - заявил он.