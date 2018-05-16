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    Трамп считает, что убийц полицейских надо казнить

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/  Президент США Дональд Трамп считает, что убийц полицейских надо казнить. Как сообщает Report, выступая на мемориальной службе национальных миротворцев, Трамп обрисовал мигрантов как жестоких убийц и посетовал на нападения против полиции. 

    «Мы должны положить конец нападениям на нашу полицию, и мы должны сделать это прямо сейчас», - сказал Трамп. «Мы считаем, что преступники, которые убивают наших полицейских, заслуживают смертную казнь», - заявил он.

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