Сын Жириновского устроил драку в аэропорту

В аэропорту Внуково устроили драку сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн и сын бывшего главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, Зелимхан Битаров.

В аэропорту Внуково устроили драку сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн и сын бывшего главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, Зелимхан Битаров.

Как передает Report, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Собеседник СМИ уточняет, что сын Жириновского после конфликта обратился за медицинской помощью. У него зафиксировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, Зелимхан Битаров нанес оппоненту травму гортани, передает телеканал.

На данный момент неизвестно, обращались ли участники драки с заявлением в полицию. По информации СМИ, в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.