Сын Жириновского устроил драку в аэропорту  

В аэропорту Внуково устроили драку сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн и сын бывшего главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, Зелимхан Битаров.
Собеседник СМИ уточняет, что сын Жириновского после конфликта обратился за медицинской помощью. У него зафиксировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, Зелимхан Битаров нанес оппоненту травму гортани, передает телеканал.
На данный момент неизвестно, обращались ли участники драки с заявлением в полицию. По информации СМИ, в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.