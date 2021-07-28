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Свыше 8 тыс. человек госпитализировали из-за жары в Японии

Свыше 8 тыс. человек госпитализировали из-за жары в Японии Более 8 тыс. человек за неделю были госпитализированы по всей Японии с тепловыми ударами.
Другие страны
28 июля 2021 г. 04:17
Свыше 8 тыс. человек госпитализировали из-за жары в Японии

Более 8 тыс. человек за неделю были госпитализированы по всей Японии с тепловыми ударами.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

По данным главного пожарного управления страны, выполняющего также роль МЧС, с 19 по 25 июля в больницы были отправлены по меньшей мере 8 122 человека. Это в 1,8 раза больше, чем неделей ранее. Не менее 23 человек умерли.

В основном с тепловыми ударами в Японии летом госпитализируют людей старше 60 лет. Они из соображений экономии могут не включать дома кондиционер или же подолгу работают в саду. Период наиболее жаркой погоды в стране приходится на июль и август. В среду в большинстве регионов температура воздуха превысит 30 градусов. Местные власти призывают население носить головные уборы, потреблять больше жидкости и ограничить время пребывания на солнце.

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