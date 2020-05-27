​Свыше 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19

Более 30 заключенных тюрьмы Пальмасола в Боливии заболели коронавирусом, еще 103 случая на подозрении.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета El Deber со ссылкой на главу пенитенциарной системы страны Клементе Сильву.

В настоящее время заключенные, у которых может подтвердиться коронавирус, изолированы.

Как сообщили изданию родственники заключенных, благодаря мерам, предпринятым властями, удалось избежать заражения большего количества людей.

Отметим, что тюрьма Пальмасола в департаменте Санта-Крус является крупнейшей тюрьмой Боливии, две недели назад сообщалось о смерти трех заключенных, содержавшихся там. У них были симптомы COVID-19. Случаев коронавируса в других пенитенциарных учреждениях Боливии пока не выявлено.