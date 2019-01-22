Суровая зима в США привела к смерти 8 человек

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Холодные погодные условия в США стали причиной смерти 8 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, смертельные случаи произошли с конца прошлой недели и по сей день в штатах Чикаго, Коннектикут, Висконсин, Миссури, Канзас.

Отложено 280 рейсов авиакомпании FlightAware.

По информации, сейчас 74 млн жителей США переживают самые холодные погодные условия сезона.

Отметим, что населения США составляет 325 млн 167 тыс. 434 человека.