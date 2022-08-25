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Супруга Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака

Супруга Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака Супруга американского актера Сильвестра Сталлоне, модель Дженнифер Флавин подала на развод после 25 лет брака.
Другие страны
25 августа 2022 г. 05:48
Супруга Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака

Супруга американского актера Сильвестра Сталлоне, модель Дженнифер Флавин подала на развод после 25 лет брака.

Как передает Report, об этом пишет портал TMZ со ссылкой на судебные документы.

Слухи о разводе Сталлоне появились на прошлой неделе. По данным издания, Флавин подала заявление на развод 19 августа в суд округа Палм-Бич в штате Флорида. Причиной такого решения, как сообщается, стало недовольство действиями мужа, выводившего активы из семейных фондов. Дженнифер хочет восстановить девичью фамилию и добиться судебного запрета на транзакции, касающиеся совместных активов.

Сталлоне и Дженнифер Флавин поженились в 1997 году. В браке у них родились три дочери.

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Версия на азербайджанском языке Silvestr Stallonenin xanımı 25 illik evlilikdən sonra boşanmaq üçün ərizə verib

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