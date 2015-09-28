 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Супруга президента Мальдив пострадала в результате взрыва на катере главы государства

    Взрыв произошел в моторном отделении, когда лодка направлялась из аэропорта, расположенного на другом острове

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Фатима Ибрагим, cупруга президента Мальдив Абдуллы Ямина, пострадала в результате взрыва на катере главы государства, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    Ранее пресс-служба президента отмечала, что пострадавших в результате этого инцидента нет. Между тем, в настоящее время уточняется, что кроме супруги главы государства пострадали еще два человека.

    Взрыв малой мощности произошел в моторном отделении, когда лодка направлялась из аэропорта, расположенного на другом острове. Причины происшествия в настоящий момент выясняются.

    Сам Абдулла Ямин, который утром прилетел из Саудовской Аравии, не пострадал.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi