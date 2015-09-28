Супруга президента Мальдив пострадала в результате взрыва на катере главы государства

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Фатима Ибрагим, cупруга президента Мальдив Абдуллы Ямина, пострадала в результате взрыва на катере главы государства, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее пресс-служба президента отмечала, что пострадавших в результате этого инцидента нет. Между тем, в настоящее время уточняется, что кроме супруги главы государства пострадали еще два человека.

Взрыв малой мощности произошел в моторном отделении, когда лодка направлялась из аэропорта, расположенного на другом острове. Причины происшествия в настоящий момент выясняются.

Сам Абдулла Ямин, который утром прилетел из Саудовской Аравии, не пострадал.