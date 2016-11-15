Суд в России рассмотрит вопрос о мере пресечения министру экономического развития страны

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения министру экономического развития России Алексею Улюкаеву во вторник, 15 ноября, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра экономического развития Алексея Улюкаева.

По данным следствия, Улюкаев 14 ноября 2016 года получил 2 млн долларов США за выданную минэкономразвития положительную оценку, которая позволила компании "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50%.