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    Суд в России рассмотрит вопрос о мере пресечения министру экономического развития страны

    В ночь на вторник Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении А.Улюкаева

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения министру экономического развития России Алексею Улюкаеву во вторник, 15 ноября, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    В ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра экономического развития Алексея Улюкаева.

    По данным следствия, Улюкаев 14 ноября 2016 года получил 2 млн долларов США за выданную минэкономразвития положительную оценку, которая позволила компании "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50%.

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