Суд в Германии освободил Пучдемона

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Немецкий суд постановил выпустить бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона на свободу под залог в €75 тыс.

Как передает Report, об этом сообщает El Mundo со ссылкой на заявление суда.

Отмечается, что политик вышел на свободу под залог на время рассмотрения запроса об экстрадиции.

Ранее прокуратура в Германии запросила ордер на арест Пучдемона.

Бывший глава каталонского правительства был задержан на границе Германии и Дании 25 марта.