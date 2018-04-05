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    Суд в Германии освободил Пучдемона

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Немецкий суд постановил выпустить бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона на свободу под залог в €75 тыс.

    Как передает Report, об этом сообщает El Mundo со ссылкой на заявление суда.

    Отмечается, что политик вышел на свободу под залог на время рассмотрения запроса об экстрадиции.

    Ранее прокуратура в Германии запросила ордер на арест Пучдемона.

    Бывший глава каталонского правительства был задержан на границе Германии и Дании 25 марта. 

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