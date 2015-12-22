Суд Панамы выдал ордер на арест бывшего президента Мартинелли

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Верховный суд Панамы выдал ордер на арест экс-президента Рикардо Мартинелли, передает Report со ссылкой на Reuters.

Мартинелли, занимавший пост президента в период с 2009 по 2014 год, также является мультимиллионером и владельцем сети супермаркетов Super 99.

В январе этого года он покинул страну и предположительно находится в Майами.

Предполагается, что более 150 человек находились под наблюдением, которое президент организовывал за государственный счет. Его связывают с несколькими коррупционными делами.