Суд Панамы выдал ордер на арест бывшего президента Мартинелли

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Верховный суд Панамы выдал ордер на арест экс-президента Рикардо Мартинелли, передает Report со ссылкой на Reuters.
Мартинелли, занимавший пост президента в период с 2009 по 2014 год, также является мультимиллионером и владельцем сети супермаркетов Super 99.
В январе этого года он покинул страну и предположительно находится в Майами.
Предполагается, что более 150 человек находились под наблюдением, которое президент организовывал за государственный счет. Его связывают с несколькими коррупционными делами.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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