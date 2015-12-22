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    Суд Панамы выдал ордер на арест бывшего президента Мартинелли

    Верховный суд Панамы выдал ордер на арест экс-президента Рикардо Мартинелли

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Верховный суд Панамы выдал ордер на арест экс-президента Рикардо Мартинелли, передает Report со ссылкой на Reuters. 

    Мартинелли, занимавший пост президента в период с 2009 по 2014 год, также является мультимиллионером и владельцем сети супермаркетов Super 99.

    В январе этого года он покинул страну и предположительно находится в Майами.

    Предполагается, что более 150 человек находились под наблюдением, которое президент организовывал за государственный счет. Его связывают с несколькими коррупционными делами.

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