О нас

Суд ООН не нашел оснований для введения новых временных мер в отношении Израиля

Суд ООН не нашел оснований для введения новых временных мер в отношении Израиля Международный суд ООН не видит необходимости во введении дополнительных временных мер в отношении Израиля в рамках поданного ЮАР иска, касающегося ситуации в секторе Газа.
Другие страны
17 февраля 2024 г. 03:05
Суд ООН не нашел оснований для введения новых временных мер в отношении Израиля

Международный суд ООН не видит необходимости во введении дополнительных временных мер в отношении Израиля в рамках поданного ЮАР иска, касающегося ситуации в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе инстанции.

Ранее стало известно, что власти ЮАР обратились в суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных временных мер в контексте намерения Израиля провести операцию в городе Рафахе.

В суде отметили, что ситуация требует осуществления временных мер, введенных судом 26 января, которые применимы ко всей территории сектора Газа, в том числе Рафаху.

Поэтому, констатировали судьи, "введения дополнительных временных мер не требуется". "Израиль по-прежнему обязан полностью соблюдать свои обязательства по конвенции о геноциде и указанному постановлению о временных мерах, в том числе путем обеспечения безопасности палестинцев в секторе Газа", - добавили в инстанции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT Məhkəməsi İsrailə qarşı yeni tədbirlərin tətbiqi üçün heç bir əsas tapmayıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с израильским коллегой в Мюнхене
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с израильским коллегой в Мюнхене
16 февраля 2024 г. 22:29
Президент: Важно официально упразднить ряд механизмов в рамках ОБСЕ, являющихся пережитками прошлого
Президент: Важно официально упразднить ряд механизмов в рамках ОБСЕ, являющихся пережитками прошлого
16 февраля 2024 г. 21:58
Азеру Джафарову поручено временное исполнение обязанностей министра юстиции
Азеру Джафарову поручено временное исполнение обязанностей министра юстиции
16 февраля 2024 г. 15:12
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
16 февраля 2024 г. 15:08
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
16 февраля 2024 г. 14:23
Али Асадов назначен премьер-министром Азербайджана
Али Асадов назначен премьер-министром Азербайджана
16 февраля 2024 г. 13:34
Лидер ОАЭ позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Лидер ОАЭ позвонил президенту Ильхаму Алиеву
15 февраля 2024 г. 18:29
Канцлер Германии поздравил Ильхама Алиева
Канцлер Германии поздравил Ильхама Алиева
15 февраля 2024 г. 15:06
Объявлены даты вступительных экзаменов в Азербайджане
Объявлены даты вступительных экзаменов в Азербайджане
15 февраля 2024 г. 12:20
Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
14 февраля 2024 г. 20:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi