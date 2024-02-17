Суд ООН не нашел оснований для введения новых временных мер в отношении Израиля

Международный суд ООН не видит необходимости во введении дополнительных временных мер в отношении Израиля в рамках поданного ЮАР иска, касающегося ситуации в секторе Газа.

Международный суд ООН не видит необходимости во введении дополнительных временных мер в отношении Израиля в рамках поданного ЮАР иска, касающегося ситуации в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе инстанции.

Ранее стало известно, что власти ЮАР обратились в суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных временных мер в контексте намерения Израиля провести операцию в городе Рафахе.

В суде отметили, что ситуация требует осуществления временных мер, введенных судом 26 января, которые применимы ко всей территории сектора Газа, в том числе Рафаху.

Поэтому, констатировали судьи, "введения дополнительных временных мер не требуется". "Израиль по-прежнему обязан полностью соблюдать свои обязательства по конвенции о геноциде и указанному постановлению о временных мерах, в том числе путем обеспечения безопасности палестинцев в секторе Газа", - добавили в инстанции.