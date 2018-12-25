В Бразилии будут отстреливать преступников на улицах

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Людей с оружием в руках на улицах Рио-де-Жанейро будут обстреливать специальные команды полиции. Об этом рассказало агентство Bloomberg.

Стрелки будут работать парами — один с автоматическим оружием, второй с видеокамерой, чтобы зафиксировать правомерность его применения.

По мнению федерального судьи Уилсона Витцеля, стрелять будут по вооруженным преступникам без предупреждения, поскольку люди, которые выходят на улицу с оружием, готовы убить любого.

Бразилия считается страной с наиболее высоким уровнем убийств в мире — 64 тыс. таких инцидентов в год.