Страны G7 обсудят ситуацию вокруг предполагаемого удара Израиля по Ирану

Страны Группы семи (G7) обсудят ситуацию вокруг предполагаемого удара Израиля по Ирану на встрече глав МИД 19 апреля в Италии.

Страны Группы семи (G7) обсудят ситуацию вокруг предполагаемого удара Израиля по Ирану на встрече глав МИД 19 апреля в Италии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Сотрудники МИД Канады проинформировали меня о ночных взрывах в Иране. Мы внимательно следим за ситуацией. Сегодня утром мы обсудим ее с министрами иностранных дел на сессии G7 в Италии", - написала она в соцсети "X".

Ранее сообщалось о том, что взрыв прогремел в иранской провинции Исфахан, расположенной в центре страны. Телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил о том, что Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана.