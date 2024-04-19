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Страны G7 обсудят ситуацию вокруг предполагаемого удара Израиля по Ирану

Страны G7 обсудят ситуацию вокруг предполагаемого удара Израиля по Ирану Страны Группы семи (G7) обсудят ситуацию вокруг предполагаемого удара Израиля по Ирану на встрече глав МИД 19 апреля в Италии.
Другие страны
19 апреля 2024 г. 10:57
Страны G7 обсудят ситуацию вокруг предполагаемого удара Израиля по Ирану

Страны Группы семи (G7) обсудят ситуацию вокруг предполагаемого удара Израиля по Ирану на встрече глав МИД 19 апреля в Италии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Сотрудники МИД Канады проинформировали меня о ночных взрывах в Иране. Мы внимательно следим за ситуацией. Сегодня утром мы обсудим ее с министрами иностранных дел на сессии G7 в Италии", - написала она в соцсети "X".

Ранее сообщалось о том, что взрыв прогремел в иранской провинции Исфахан, расположенной в центре страны. Телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил о том, что Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана.

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Версия на азербайджанском языке "G7" İsrailin İrana zərbələri ilə bağlı vəziyyəti müzakirəyə çıxaracaq
Версия на английском языке G7 countries to mull situation around alleged Israeli strike on Iran

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