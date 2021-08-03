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Страны АСЕАН направят 10,5 млн долларов США на закупку вакцин от коронавируса

Страны АСЕАН направят 10,5 млн долларов США на закупку вакцин от коронавируса Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) поддержали предложение Вьетнама потратить 10,5 млн долларов США на приобретение вакцин от коронавируса.
Другие страны
3 августа 2021 г. 16:02
Страны АСЕАН направят 10,5 млн долларов США на закупку вакцин от коронавируса

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) поддержали предложение Вьетнама потратить 10,5 млн долларов США на приобретение вакцин от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующую инициативу выдвинул вьетнамский министр иностранных дел Буй Тхань Шон, выступая на прошедшем в онлайн-формате 29-м заседании Координационного совета АСЕАН.

Заседание состоялось в рамках 54-го совещания министров иностранных дел ассоциации. После обсуждения инициативы Вьетнама страны, входящие в региональный блок, согласились потратить часть средств из Фонда реагирования на пандемию для приобретения вакцины и ее равного распределения среди своих граждан. Изначально Вьетнам сформулировал такое предложение на состоявшемся в феврале этого года 6-м заседании рабочей группы Координационного совета АСЕАН по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения.

Согласно предложению Брунея (действующий председатель АСЕАН), для снабжения региона вакциной ассоциация задействует глобальный многосторонний механизм COVAX, который призван содействовать предоставлению странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам.

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Версия на азербайджанском языке ASEAN ölkələri koronavirusa qarşı vaksin alınmasına 10,5 milyon dollar ayıracaq
Версия на английском языке Minister: $10.5M earmarked from ASEAN COVID response fund should be used to buy vaccines

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