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Страны ОПЕК снизили добычу нефти

​Страны ОПЕК снизили добычу нефти

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в октябре исполнили договоренности на 142% от плана.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС два источника в делегациях по итогам заседания технического комитета ОПЕК+ в Вене во вторник.

Таким образом, страны соглашения снизили добычу нефти на 1,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, принятому за базовый, вместо оговоренных 1,2 млн баррелей в сутки.

При этом исполнение сделки странами ОПЕК в октябре составило 142%, странами "не ОПЕК" - 141%.

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