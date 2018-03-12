Страховщики объявили северо-восток Австралии зоной катастрофы

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Совет страховых компаний Австралии объявил северо-восточные районы штата Квинсленд в Австралии зоной катастрофы. Многие расположенные здесь населенные пункты оказались затопленными в результате идущих уже пятый день ливневых дождей и разлива рек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на практике данное решение австралийских страховщиков прежде всего означает введение упрощенной процедуры рассмотрения заявок на возмещение ущерба.

Отмечается, что особенно тяжелая ситуация сложилась в городе Ингем, где живут около 5 тыс. человек. В нем примерно 90% всех домов пострадали от воды.