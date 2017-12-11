Сторонники Саакашвили попытались прорваться в здание суда в Киеве

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Киеве в здание Печерского районного суда, где проходит судебное заседание по избранию меры пресечения экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, попытались прорваться его сторонники, сообщает Report cо ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что на месте был слышен взрыв, после чего стало дымно.

После прибытия подкрепления полицейских в шлемах, ситуация стабилизировалась.

Сегодня Саакашвили доставили в суд для избрания меры пресечения. "Я не считаю себя задержанным. Я считаю себя в военном плену", — сказал Саакашвили на заседании.