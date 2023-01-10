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Столтенберг: Уверен, что Турция ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Столтенберг: Уверен, что Турция ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Турция ратифицирует заявки Швеции и Финляндии на вступление в альянс.
Другие страны
10 января 2023 г. 15:11
Столтенберг: Уверен, что Турция ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО
REUTERS/Valentyn Ogirenko

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Турция ратифицирует заявки Швеции и Финляндии на вступление в альянс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением генсек НАТО выступил во вторник на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между блоком и ЕС.

"По вопросу о членстве Швеции и Финляндии в НАТО. Я уверен, что процесс вступления будет завершен, и все союзники по НАТО ратифицируют протоколы вступления в парламентах, это касается и Турции", - сказал он.

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Версия на английском языке Stoltenberg says he's sure Turkiye will make a positive decision on Sweden and Finland 
Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: “Türkiyənin İsveç və Finlandiya ilə bağlı müsbət qərar verəcəyinə əminik”

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