Столтенберг: Уверен, что Турция ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Турция ратифицирует заявки Швеции и Финляндии на вступление в альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Турция ратифицирует заявки Швеции и Финляндии на вступление в альянс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением генсек НАТО выступил во вторник на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между блоком и ЕС.

"По вопросу о членстве Швеции и Финляндии в НАТО. Я уверен, что процесс вступления будет завершен, и все союзники по НАТО ратифицируют протоколы вступления в парламентах, это касается и Турции", - сказал он.