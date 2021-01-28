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Столтенберг призвал страны НАТО наращивать расходы на оборону

Столтенберг призвал страны НАТО наращивать расходы на оборону Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании Военного комитета на сессии начальников штабов обороны призвал стран-участниц альянса продолжать увеличивать расходу на оборону, инвестировать в современные возможности и повышать готовность вооруже
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28 января 2021 г. 10:15
Столтенберг призвал страны НАТО наращивать расходы на оборону
Йенс Столтенберг
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании Военного комитета на сессии начальников штабов обороны призвал стран-участниц альянса продолжать увеличивать расходу на оборону, инвестировать в современные возможности и повышать готовность вооруженных сил для борьбы с мировыми угрозами, такими как агрессивное поведение России, терроризм и подъем Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.

Столтенберг подчеркнул, что альянс должен быть готов справиться с любой угрозой, возникающей в условиях более непредсказуемого и конкурентного мира. "Нашей демократии, нашим ценностям и мировому порядку, основанному на правилах, брошен вызов. Поэтому мы должны быть готовы противостоять любым угрозам, которые может принести будущее", - заявил он.

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