Столтенберг призвал страны НАТО наращивать расходы на оборону

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании Военного комитета на сессии начальников штабов обороны призвал стран-участниц альянса продолжать увеличивать расходу на оборону, инвестировать в современные возможности и повышать готовность вооруже

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании Военного комитета на сессии начальников штабов обороны призвал стран-участниц альянса продолжать увеличивать расходу на оборону, инвестировать в современные возможности и повышать готовность вооруженных сил для борьбы с мировыми угрозами, такими как агрессивное поведение России, терроризм и подъем Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.

Столтенберг подчеркнул, что альянс должен быть готов справиться с любой угрозой, возникающей в условиях более непредсказуемого и конкурентного мира. "Нашей демократии, нашим ценностям и мировому порядку, основанному на правилах, брошен вызов. Поэтому мы должны быть готовы противостоять любым угрозам, которые может принести будущее", - заявил он.