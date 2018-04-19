Столтенберг: Критикуя Россию, мы критикуем политику правительства, но не русский народ

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ НАТО должна продолжать пытаться налаживать отношения с РФ, заявил в четверг генсек организации Йенс Столтенберг, выступая с лекцией в Лейденском университете, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В первую очередь, критикуя Россию, необходимо подчеркнуть, что мы критикуем политику российского правительства, но не русский народ, - отметил он. - Я верю в контакты между людьми, я верю в необходимость избегать любого рода демонизации других стран". "Мы расходимся во мнении, мы критикуем, - подчеркнул генсек. - Но Россия наш сосед, и мы должны продолжать пытаться налаживать отношения".

В ходе своего выступления Столтенберг также обратил внимание на то, что НАТО сотрудничает с Россией по Арктике. "Раньше мы говорили, что на севере у нас низкая напряженность, - сказал он. - И я хотел бы, чтобы так оно и оставалось".

"Да, мы видим усиление российского присутствия, мы наблюдаем больше учений, больше подводных лодок, - признал генсек. - Но в то же время я считаю важным сохранять низкую напряженность на севере и продолжать сотрудничать с Россией в рамках Арктического совета. Это и в наших интересах, и в интересах России".