Столтенберг: Конфронтация между странами НАТО и Россией может оказаться продолжительной

Конфронтация между странами НАТО и Россией может оказаться продолжительной, в связи с чем альянсу следует быть готовым к такому развитию событий.

Конфронтация между странами НАТО и Россией может оказаться продолжительной, в связи с чем альянсу следует быть готовым к такому развитию событий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг Agence France-Presse генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы должны готовиться на долгую перспективу, это может продлиться много лет", - сказал он.

Столтенберг выразил уверенность в том, что 30 государств - участников альянса по-прежнему настроены на поддержку Украины и готовы предоставлять ей оружие и боеприпасы. Он считает, что победа РФ станет "трагедией для украинцев", а также создаст угрозу для других стран, показав, что международные споры могут решаться силовым путем