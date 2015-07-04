​Стали известны подробности проведения референдума в Греции

Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ Референдум по вопросу финансовой помощи Греции начнется 5 июля, в 7 утра по местному времени.
Как передает Report, об этом пишет The Telegraph.
Референдум продлится в течение 12 часов и закончится в 19.00.
Отмечается, что в нем могут принять участие только граждане Греции, достигшие 18 лет.
Время, когда будут обнародованы результаты, пока неизвестно. Уточняется, что подведение итогов начнется сразу после закрытия участков для голосования.
News DepartmentАвтор новости
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