​Стали известны подробности проведения референдума в Греции

Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ Референдум по вопросу финансовой помощи Греции начнется 5 июля, в 7 утра по местному времени.

Как передает Report, об этом пишет The Telegraph.

Референдум продлится в течение 12 часов и закончится в 19.00.

Отмечается, что в нем могут принять участие только граждане Греции, достигшие 18 лет.

Время, когда будут обнародованы результаты, пока неизвестно. Уточняется, что подведение итогов начнется сразу после закрытия участков для голосования.