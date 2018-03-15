США заявили о солидарности с Британией в деле Скрипаля

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ США полностью солидарны с позицией Великобритании и считают, что Россия несет ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое мнение на заседании СБ ООН выразила американский постпред при организации Никки Хейли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, постпред США заявила о необходимости принять ответные меры в отношении российской стороны за произошедшее.

«Соединенные Штаты совершенно солидарны с Великобританией. Соединенные Штаты считают, что Россия несет ответственность за атаку на двух человек в Великобритании с использованием отравляющего вещества военного типа, имеющего нервно-паралитическое действие», — сказала она.

Бывший полковник Главного разведывательного управления России, Скрипаль и его дочь Юлия серьезно пострадали от нервно-паралитического газа в британском городе Солсбери 4 марта.

Ранее Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к инциденту.