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    США заявили о солидарности с Британией в деле Скрипаля

    Постпред США заявила о необходимости принять ответные меры в отношении российской стороны

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ США полностью солидарны с позицией Великобритании и считают, что Россия несет ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое мнение на заседании СБ ООН выразила американский постпред при организации Никки Хейли.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, постпред США заявила о необходимости принять ответные меры в отношении российской стороны за произошедшее.

    «Соединенные Штаты совершенно солидарны с Великобританией. Соединенные Штаты считают, что Россия несет ответственность за атаку на двух человек в Великобритании с использованием отравляющего вещества военного типа, имеющего нервно-паралитическое действие», — сказала она.

    Бывший полковник Главного разведывательного управления России, Скрипаль и его дочь Юлия серьезно пострадали от нервно-паралитического газа в британском городе Солсбери 4 марта.

    Ранее Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к инциденту.

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