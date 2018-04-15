США запустили в космос ракету-носитель Atlas с военными аппаратами

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Американская компания United Launch Alliance запустила тяжелую ракету-носитель Atlas V с двумя военными аппаратами. Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), передает Report со ссылкой на ТАСС.

С 2002 года пуск Atlas V стал 77-м по счету.

В марте текущего года состоялся запуск ракеты-носителя Atlas V с метеорологическим спутником. В январе с космодрома была запущена ракета Atlas V с военным спутником GEO-4, предназначенным для оповещений о применении боевых ракет.