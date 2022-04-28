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США выделят Кыргызстану 2 млн долларов для утилизации старых боеприпасов

США выделят Кыргызстану 2 млн долларов для утилизации старых боеприпасов Соединенные Штаты намерены выделить Кыргызстану 2 млн долларов, которые будут направлены на утилизацию старых боеприпасов республики.
Другие страны
28 апреля 2022 г. 09:38
США выделят Кыргызстану 2 млн долларов для утилизации старых боеприпасов

Соединенные Штаты намерены выделить Кыргызстану 2 млн долларов, которые будут направлены на утилизацию старых боеприпасов республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг посольство США в Бишкеке.

"США выделят 2 млн долларов для утилизации устаревших боеприпасов и взрывчатых веществ в Кыргызстане", - говорится в сообщении.

По данным диппредставительства, деньги планируется предоставить в 2023 году.

Проект будет осуществляться совместно с Пограничной службой кыргызского Госкомитета национальной безопасности, ОБСЕ, а также ITF (некоммерческая гуманитарная организация).

"Старые боеприпасы угрожают киргизским гражданам и военнослужащим", - считают в посольстве США.

О количестве боеприпасов, которые планируется утилизировать, не сообщается.

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Версия на английском языке US to allocate $2 million to Kyrgystan for obsolete ammunition disposal

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