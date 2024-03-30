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США вводят санкции против должностных лиц Гонконга

США вводят санкции против должностных лиц Гонконга Соединенные Штаты вводят визовые санкции в отношении должностных лиц специального административного района КНР Гонконг (Сянган).
Другие страны
30 марта 2024 г. 02:39
США вводят санкции против должностных лиц Гонконга

Соединенные Штаты вводят визовые санкции в отношении должностных лиц специального административного района КНР Гонконг (Сянган).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В его письменном заявлении отмечается, что власти Китая "активизируют подавление гражданского общества, средств массовой информации и инакомыслящих" в Гонконге.

"В связи с этим Госдепартамент объявляет, что делает шаги в целях введения визовых ограничений в отношении множества должностных лиц Гонконга, несущих ответственность за усиливающееся ущемление прав и свобод", - отмечает глава американской дипломатии. Он не уточняет, кто именно подпал под нынешние рестрикции США.

"Мы привержены продолжению работы с Конгрессом [США] и международным сообществом, чтобы поддерживать население Гонконга, призывая к восстановлению его защищенных прав и свобод, немедленному освобождению несправедливо задержанных или приговоренных к тюремным заключениям в соответствии с законом о национальной безопасности", - заявляет Блинкен.

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