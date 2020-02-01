​США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

"Президент подписал указ, согласно которому вводится режим чрезвычайной ситуации, который начинается в воскресенье... Он предполагает временный запрет на въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск в части передачи вируса 2019-nCoV", - заявил он.

Речь, по его словам, идет об иностранцах, которые побывали на территории Китая 14 дней назад или менее. Исключение составляют лишь члены семей американских граждан и постоянные резиденты США.

"Граждане США, возвращающиеся с континентального Китая, в течение 14 дней будут находиться под особым наблюдением", - добавил он.