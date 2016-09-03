США впервые нанесли удар по ИГИЛ из ракетно-артиллерийской системы

Баку. 3 Сентября. REPORT.AZ/ США минувшей ночью впервые нанесли удар по группировке ИГИЛ в Сирии с территории Турции при помощи ракетно-артиллерийской системы HIMARS.

Как передает Report, об этом сообщил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгерк.

"США нанесли удар по целям ИГИЛ рядом с границей с Турцией в Сирии при помощи недавно размещенной системы HIMARS", — написал Макгерк в своем Twitter.

Передвижная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS была разработана в 1990-е годы, на вооружении армии США поступила в 2000-е годы. Представляет собой облегченную реактивную систему залпового огня, смонтированную на колесном шасси.