О нас

США впервые могут провести учения украинских военных на своей территории

США впервые могут провести учения украинских военных на своей территории США впервые могут провести обучение украинских военнослужащих на своей территории по использованию зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot.
Другие страны
23 декабря 2022 г. 10:01
США впервые могут провести учения украинских военных на своей территории

США впервые могут провести обучение украинских военнослужащих на своей территории по использованию зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Politico.

По словам одного из источников, обучение имеет смысл проводить в Форт-Силле, штат Оклахома.

"Там есть большинство инструкторов и сложное оборудование. Но окончательное решение еще не принято. В Пентагоне обсуждают проводить учения в США или третьей стране", - сообщили источники, отметив, что если военнослужащих ВСУ отправят на военные базы в США, то это будет первым случаем тренировок украинцев на территории Соединенных Штатов.

С 24 февраля украинских военных обучали на территории Восточной Европы, Германии и Великобритании.

Отметим, что вчера Госдеп США заявил о том, что новый пакет военной помощи Украине объемом 1,85 млрд долларов будет включать в себя помимо батареи систем Patriot, ракеты HARM, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 37 бронированных автомобилей Cougar, а также 50 тыс. ракет для РСЗО "Град" и артиллерийские снаряды различного калибра.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке US may conduct on its territory exercises of Ukrainian military

Самое важное

Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана
Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана
22 декабря 2022 г. 20:19
Назначен полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване
Назначен полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване
22 декабря 2022 г. 17:35
Председатель КНР поздравил президента Азербайджана
Председатель КНР поздравил президента Азербайджана
22 декабря 2022 г. 13:49
Назначен временно исполняющий обязанности министра культуры
Назначен временно исполняющий обязанности министра культуры
22 декабря 2022 г. 13:42
Президенты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
21 декабря 2022 г. 22:05
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
21 декабря 2022 г. 14:38
В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей
В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей
21 декабря 2022 г. 13:57
В апелляционные суды Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи
В апелляционные суды Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи
21 декабря 2022 г. 13:46
Васиф Талыбов подал в отставку
Васиф Талыбов подал в отставку
21 декабря 2022 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi