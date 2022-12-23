США впервые могут провести учения украинских военных на своей территории

США впервые могут провести обучение украинских военнослужащих на своей территории по использованию зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot.

США впервые могут провести обучение украинских военнослужащих на своей территории по использованию зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Politico.

По словам одного из источников, обучение имеет смысл проводить в Форт-Силле, штат Оклахома.

"Там есть большинство инструкторов и сложное оборудование. Но окончательное решение еще не принято. В Пентагоне обсуждают проводить учения в США или третьей стране", - сообщили источники, отметив, что если военнослужащих ВСУ отправят на военные базы в США, то это будет первым случаем тренировок украинцев на территории Соединенных Штатов.

С 24 февраля украинских военных обучали на территории Восточной Европы, Германии и Великобритании.

Отметим, что вчера Госдеп США заявил о том, что новый пакет военной помощи Украине объемом 1,85 млрд долларов будет включать в себя помимо батареи систем Patriot, ракеты HARM, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 37 бронированных автомобилей Cougar, а также 50 тыс. ракет для РСЗО "Град" и артиллерийские снаряды различного калибра.