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США внесли йеменских хуситов в список террористических организаций

США внесли йеменских хуситов в список террористических организаций США внесли йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов) в список террористических организаций.
Другие страны
19 января 2021 г. 22:28
США внесли йеменских хуситов в список террористических организаций

США внесли йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов) в список террористических организаций.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении министерства финансов США.

"Сегодня, 19 января, госдепартамент США, объявил "Ансар Алла" иностранной террористической организацией", - сообщается в заявлении.

Кроме того, госдеп также внес в список глобальных террористов трех руководителей хуситов - лидера движения Абдель Малика аль-Хуси, его брата и военного командира Абд аль-Халика аль-Хуси и еще одного командира "Ансар Алла" Абдаллу Яхью аль-Хакима.

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники о планах США объявить йеменское движение "Ансар Алла" террористической организацией. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил это намерение. Сами хуситы пригрозили США ответными мерами в случае включения их движения в список террористических организаций.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Yəmən husilərini terror təşkilatları siyahısına daxil etdi

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