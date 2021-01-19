США внесли йеменских хуситов в список террористических организаций

США внесли йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов) в список террористических организаций.

США внесли йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов) в список террористических организаций.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении министерства финансов США.

"Сегодня, 19 января, госдепартамент США, объявил "Ансар Алла" иностранной террористической организацией", - сообщается в заявлении.

Кроме того, госдеп также внес в список глобальных террористов трех руководителей хуситов - лидера движения Абдель Малика аль-Хуси, его брата и военного командира Абд аль-Халика аль-Хуси и еще одного командира "Ансар Алла" Абдаллу Яхью аль-Хакима.

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники о планах США объявить йеменское движение "Ансар Алла" террористической организацией. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил это намерение. Сами хуситы пригрозили США ответными мерами в случае включения их движения в список террористических организаций.