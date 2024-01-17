США вернули движение хуситов в список террористических организаций

США повторно внесли йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) в список террористических организаций.

США повторно внесли йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) в список террористических организаций.

Как передает Report, об этом заявила на специальном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

По ее словам, несмотря на многочисленные предупреждения и дипломатические усилия атаки хуситов не прекратились.

"В ответ на эти продолжающиеся и усиливающиеся атаки США вносят движение "Ансар Аллах", более широко известное как хуситы, в перечень террористических организаций", - заявила чиновник.

Администрация бывшего американского лидера Дональда Трампа в конце его президентского срока в январе 2021 года внесла движение "Ансар Аллах" в перечень террористических организаций. В феврале того же года администрация Джо Байдена исключила хуситов из этого списка. Как отмечалось в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, решение было принято из гуманитарных соображений.