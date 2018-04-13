США: Сирийские власти применяли химоружие не менее 50 раз

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ По оценке Вашингтона, власти Сирии за годы гражданского конфликта в этой стране применяли химическое оружие по меньшей мере 50 раз.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"По оценке США, Башар Асад применял химическое оружие в сирийской войне по меньшей мере 50 раз. По оценкам общественности - до 200 раз", - сказала Хейли на заседании СБ ООН.

Власти Сирии отрицают применение химического оружия.