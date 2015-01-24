США серьезно обеспокоены иранским фактором в Йемене

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Руководство США выразило свое отношение к событиям, приведшим к отставке президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест в своем заявлении журналистам отметил, что они обладают информацией о связях движения "Ансаруллах" (хуситы) с Ираном и очень обеспокоены этим вопросом: "Пока неизвестно, имеет ли Иран влияние на хуситских боевиков в Йемене".

Он также отметил, что хуситы не имеют никаких связей с "Аль-Каидой": "Напротив, хуситы видят в "Аль-Каиде" врага. Руководство Ирана серьезно сотрудничало с президентом Хади и органами национальной безопасности Йемена в сфере борьбы с терроризмом. Мы тесно сотрудничали с правительством Хади и хотим продолжить совместные усилия с правительством Йемена для борьбы с терроризмом. На данный момент наше сотрудничество с Йеменом в некоторых сферах борьбы с терроризмом продолжается".