США считают угрозой действия ИГИЛ в Африке

Новая администрация США рассматривает террористическую группировку "Исламское государство" ИГИЛ как "растущую угрозу" за пределами Сирии и Ирака, а именно в Африке

Новая администрация США рассматривает террористическую группировку "Исламское государство" ИГИЛ как "растущую угрозу" за пределами Сирии и Ирака, а именно в Африке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге для журналистов заявил и.о. координатора Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Джон Годфри.

По его словам, американский госсекретарь Энтони Блинкен 30 марта, то есть сегодня, обсудит данную проблему на встрече глав внешнеполитических ведомств малой группы возглавляемой Вашингтоном международной коалиции по разгрому ИГИЛ, которая пройдет в дистанционном формате. "Мы проведем некоторое время, обсуждая растущую угрозу ИГИЛ за пределами Ирака и Сирии, особенно в Африке", - отметил дипломат.

"Очевидно, что ИГИЛ по-прежнему способна проводить менее масштабные смертоносные операции как в сельской местности, так и в городских районах. Она по-прежнему намерена делать это с целью продемонстрировать, что представляет собой постоянную угрозу", - считает и.о. координатора Госдепартамента. Он добавил, что "после поражения в 2019 году группировка стала уделять больше внимания деятельности своих ячеек и сетей".

Представитель внешнеполитического ведомства в этой связи коснулся и ситуации в городе Палма (Мозамбик), который был захвачен террористами. "В целом это соотносится с виденным нами со стороны ИГИЛ", - пояснил Годфри.

"Первое - это сама жестокость. Второе - это растущая дерзость ИГИЛ в Мозамбике. Это главным образом отражается в том факте, что она перешла от набегов в 2017-2018 годах к стремлению захватывать и удерживать некоторые города, против которых они совершают вылазки", - подчеркнул дипломат.

Он также сообщил об американце, которого удалось эвакуировать из Палмы. "Нам известно об одном гражданине США, который находился на земле. И это лицо, как мы понимаем, было успешно эвакуировано", - подчеркнул Годфри.

"Есть, безусловно, довольно много обеспокоенности по поводу угрозы дальнейшего распространения", - указал он, добавив, что в прошлом уже были вылазки на территории соседней Танзании.