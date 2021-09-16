США расширят военное присутствие в Австралии

США договорились с Австралией о расширении своего военного присутствия в этой стране

США договорились с Австралией о расширении своего военного присутствия в этой стране.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин

"Сегодня мы одобрили важные инициативы, касающиеся размещения сил, которые расширят наш доступ и присутствие в Австралии", - сказал он на пресс-конференции с австралийскими коллегами.

Министр обороны Австралии Питер Даттон уточнил, что речь, в частности, идет о ротационном присутствии всех типов военных самолетов США в Австралии.

