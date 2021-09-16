О нас
Report Georgia
Аудио новости

США расширят военное присутствие в Австралии

США расширят военное присутствие в Австралии США договорились с Австралией о расширении своего военного присутствия в этой стране
Другие страны
16 сентября 2021 г. 22:48
США расширят военное присутствие в Австралии

США договорились с Австралией о расширении своего военного присутствия в этой стране.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин

"Сегодня мы одобрили важные инициативы, касающиеся размещения сил, которые расширят наш доступ и присутствие в Австралии", - сказал он на пресс-конференции с австралийскими коллегами.

Министр обороны Австралии Питер Даттон уточнил, что речь, в частности, идет о ротационном присутствии всех типов военных самолетов США в Австралии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ Avstraliyada hərbi mövcudluğunu möhkəmləndirir

Другие новости из категории

В Великобритании началась кампания ревакцинации от коронавируса
В Великобритании началась кампания ревакцинации от коронавируса
16 сентября 2021 г. 22:21
В Европе предложили создать новый оборонительный союз
В Европе предложили создать новый оборонительный союз
16 сентября 2021 г. 21:57
Европарламент дал оценку событиям в Афганистане
Европарламент дал оценку событиям в Афганистане
16 сентября 2021 г. 21:38
Швеция начнет вакцинацию подростков от COVID-19
Швеция начнет вакцинацию подростков от COVID-19
16 сентября 2021 г. 21:06
СМИ: Несколько ракет упали в Кабуле
СМИ: Несколько ракет упали в Кабуле
16 сентября 2021 г. 20:31
ООН и Великобритания проведут 20 сентября конференцию по климату
ООН и Великобритания проведут 20 сентября конференцию по климату
16 сентября 2021 г. 20:26
Европарламент призвал готовиться к наплыву мигрантов из Афганистана
Европарламент призвал готовиться к наплыву мигрантов из Афганистана
16 сентября 2021 г. 20:11
В Мексике произошел взрыв
В Мексике произошел взрыв
16 сентября 2021 г. 19:45
В результате авиаудара ВВС в Нигерии погибли девять человек
В результате авиаудара ВВС в Нигерии погибли девять человек
16 сентября 2021 г. 19:43
Всемирный экономический форум пройдет в Давосе 17-21 января
Всемирный экономический форум пройдет в Давосе 17-21 января
16 сентября 2021 г. 19:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi