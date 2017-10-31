США расширили санкции в отношении Ирана

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 41 физического лица и компаний, включая военно-воздушное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в документах минфина США, опубликованных во вторник на сайте ведомства.
Данные санкции вводятся в рамках работы США по противодействию распространению оружия массового поражения, уточняется в документе.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook