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    США расширили санкции в отношении Ирана

    Данные санкции вводятся в рамках работы США по противодействию распространению оружия массового поражения

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 41 физического лица и компаний, включая военно-воздушное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в документах минфина США, опубликованных во вторник на сайте ведомства.

    Данные санкции вводятся в рамках работы США по противодействию распространению оружия массового поражения, уточняется в документе.

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