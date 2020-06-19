США расширили санкции против Венесуэлы

США расширили санкции в отношении венесуэльских властей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, согласно новому расширению, в список вошли трое мексиканских граждан.

Кроме того, под ограничительные меры попали восемь компаний, а также два нефтяных танкера.

Однако, при этом, из списка санкций были исключены два танкера и две компании.

Отметим, что в январе 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства.