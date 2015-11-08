США провели испытание стратегической ракеты "Трайдент-2"

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ ВМС США в воскресенье осуществили испытательный пуск стратегической баллистической ракеты "Трайдент-2", сообщил официальный представитель 3-го оперативного флота Райан Перри, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

"В рамках программ стратегических систем ВМС в море на тихоокеанском полигоне у южного побережья штата Калифорния был проведен плановый пуск ракеты "Трайдент-2" с борта подводной лодки атомного ракетного базирования "Кентукки" класса "Огайо", - говорится в его сообщении.

По его словам, плановый пуск был проведен в целях проверки состояния ракетной системы. Конкретное место пуска и направление полета БРПЛ "Трайдент-2" не указывается.

Сообщение Пентагона появилось после многочисленных обращений к властям перепуганных граждан, заметивших яркое свечение в ночном небе над Калифорнией. Многие первоначально его приняли за след метеорита.

Пентагон традиционно заранее не объявляет о планируемых испытаниях стратегических систем. "Информация, касающаяся испытательных пусков ракет "Трайдент-2", является секретной до момента запуска", - отметил представитель 3-го оперативного флота ВМС США.