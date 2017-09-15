США продлили режим снятия санкций с Ирана на три месяца

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт сообщила о том, что в соответствии с договоренностями по ядерной программе Вашингтон принял решение на три месяца продлить режим снятия санкций с Ирана, передает Report.

«Администрация одобрила режим снятия, чтобы сохранить определенную гибкость в принятии решений», — заявила Науэрт.

При этом в Госдепе отметили, что американская администрация еще до конца не определилась с решением о том, будут ли соблюдаться ядерные договоренности с Ираном.

Напомним, 14 июля 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома и был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). При его выполнении с Ирана снимаются введенные ранее санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.