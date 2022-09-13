США призвали Армению и Азербайджан прекратить боестолкновения

США призывают Армению и Азербайджан прекратить боестолкновения.

США глубоко обеспокоены боестолкновениями на границе Армении и Азербайджана, в связи с чем призывают стороны немедленно прекратить огонь.

Как передает Report со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службу Госдепа, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Отметим, что в ночь на 12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Азербайджанская армия в ответ на провокацию Армении осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки противника.