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США приступают к эвакуации своих граждан с Гаити

США приступают к эвакуации своих граждан с Гаити Соединенные Штаты приступают к эвакуации американских граждан с Гаити.
Другие страны
20 марта 2024 г. 22:11
США приступают к эвакуации своих граждан с Гаити

Соединенные Штаты приступают к эвакуации американских граждан с Гаити.

Как передает Report, об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"По состоянию на 20 марта правительство США содействует безопасному выезду американских граждан из Порт-о-Пренса, Гаити. Мы находимся в процессе организации чартерных рейсов на вертолетах из Порт-о-Пренса в Санто-Доминго, Доминиканская Республика, где присутствует персонал американского правительства для оказания консульской помощи. Ответственность за то, чтобы добраться из Санто-Доминго в США, будут нести сами американские граждане", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Согласно изложенной им информации, к настоящему времени порядка 1,6 тыс. американцев связались с властями США, сигнализировав о желании воспользоваться этой возможностью эвакуации с Гаити.

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