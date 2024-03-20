США приступают к эвакуации своих граждан с Гаити

Соединенные Штаты приступают к эвакуации американских граждан с Гаити.

Соединенные Штаты приступают к эвакуации американских граждан с Гаити.

Как передает Report , об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"По состоянию на 20 марта правительство США содействует безопасному выезду американских граждан из Порт-о-Пренса, Гаити. Мы находимся в процессе организации чартерных рейсов на вертолетах из Порт-о-Пренса в Санто-Доминго, Доминиканская Республика, где присутствует персонал американского правительства для оказания консульской помощи. Ответственность за то, чтобы добраться из Санто-Доминго в США, будут нести сами американские граждане", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Согласно изложенной им информации, к настоящему времени порядка 1,6 тыс. американцев связались с властями США, сигнализировав о желании воспользоваться этой возможностью эвакуации с Гаити.