О нас
Report Georgia
Аудио новости

США приостановят депортацию на 100 дней

США приостановят депортацию на 100 дней Это позволит министерству направить ресурсы на решение самых насущных проблем страны
Другие страны
21 января 2021 г. 09:33
США приостановят депортацию на 100 дней

США на 100 дней приостановят депортацию, чтобы повысить эффективность работы министерства внутренней безопасности. Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявило ведомство страны.

"На 100 дней, начиная с 22 января 2021 года, министерство внутренней безопасности приостановит высылку неграждан, которые должны были быть депортированы, чтобы обеспечить справедливую и эффективную систему исполнения миграционного законодательства, в которой первостепенное внимание уделяется защите национальной безопасности, безопасности границ и общественной безопасности", - говорится в заявлении.

Отмечается, что эта мера позволит министерству направить ресурсы на решение самых насущных проблем страны, в том числе оперативных задач на юго-западной границе в разгар самого серьезного кризиса в сфере общественного здравоохранения за век.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Азербайджанская армия на первом месте по военной силе на Южном Кавказе
Азербайджанская армия на первом месте по военной силе на Южном Кавказе
20 января 2021 г. 21:54
Член комиссии по помилованию: Очень много заявок, ожидаются новшества
Член комиссии по помилованию: Очень много заявок, ожидаются новшества
20 января 2021 г. 15:28
Президент и первая леди посетили Шехидляр хиябаны по случаю 31-й годовщины трагедии 20 Января
ФотоПрезидент и первая леди посетили Шехидляр хиябаны по случаю 31-й годовщины трагедии 20 Января
20 января 2021 г. 12:36
Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января
ФотоАзербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января
20 января 2021 г. 11:01
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о трагедии 20 января
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о трагедии 20 января
20 января 2021 г. 09:38
Минул 31 год со дня кровавой трагедии 20 Января
Минул 31 год со дня кровавой трагедии 20 Января
20 января 2021 г. 00:00
Кабмин о единовременной выплате в размере 190 манатов
Кабмин о единовременной выплате в размере 190 манатов
19 января 2021 г. 18:43
Названы документы, по которым граждане Азербайджана смогут посетить Турцию
Названы документы, по которым граждане Азербайджана смогут посетить Турцию
19 января 2021 г. 17:48
На деоккупированных территориях будут спецпредставители президента Азербайджана
На деоккупированных территориях будут спецпредставители президента Азербайджана
19 января 2021 г. 15:02
Глава TƏBİB обратился к гражданам: Не верьте соцсетям
Глава TƏBİB обратился к гражданам: Не верьте соцсетям
19 января 2021 г. 13:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi