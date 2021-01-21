США приостановят депортацию на 100 дней

Это позволит министерству направить ресурсы на решение самых насущных проблем страны

США на 100 дней приостановят депортацию, чтобы повысить эффективность работы министерства внутренней безопасности. Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявило ведомство страны.

"На 100 дней, начиная с 22 января 2021 года, министерство внутренней безопасности приостановит высылку неграждан, которые должны были быть депортированы, чтобы обеспечить справедливую и эффективную систему исполнения миграционного законодательства, в которой первостепенное внимание уделяется защите национальной безопасности, безопасности границ и общественной безопасности", - говорится в заявлении.

Отмечается, что эта мера позволит министерству направить ресурсы на решение самых насущных проблем страны, в том числе оперативных задач на юго-западной границе в разгар самого серьезного кризиса в сфере общественного здравоохранения за век.