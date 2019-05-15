​США приостановили авиасообщение с Венесуэлой

Администрация США временно приостанавливает авиасообщение с Венесуэлой в связи с существующей угрозой безопасности в этой стране.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении министра транспорта США Элейн Чао, распространенном в среду.

"Министерство внутренней безопасности пришло к выводу, что существует угроза безопасности пассажиров, самолетов и членов экипажей, прибывающих и покидающих Венесуэлу, что требует немедленной приостановки всех рейсов гражданской авиации между США и Венесуэлой", - говорится в заявлении.