США приостанавливают работу посольства в Йемене

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Власти США приостанавливают деятельность своего посольства в Йемене c сегодняшнего дня, сообщает Report со ссылкой на Госдепартамент США.

"Из-за ухудшения обстановки в столице страны Сане госдепартамент США приостанавливает деятельность посольства в Йемене с 11 февраля 2015 года. Все американские сотрудники дипмиссии будут вывезены из страны", — говорится в уведомлении, опубликованном Госдепартаментом.

В нем отмечается, что "оказание всех консульских услуг, как обычных, так и срочных, приостановлено до дальнейшего распоряжения".

Госдепартамент США призвал своих граждан воздержаться от поездок в Йемен, тем же соотечественникам, которые находятся в Йемене, рекомендуется покинуть страну.