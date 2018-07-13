США потребовали от Китая и России прекратить поставки топлива в КНДР

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ США призвали Россию и Китай — единственных легальных поставщиков топлива в Северную Корею — немедленно прекратить его отправку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американский документ, передает Report.

«Эти поставки и любые другие должны быть немедленно остановлены, поскольку Соединенные Штаты считают, что КНДР нарушили свою квоту на переработанные нефтепродукты в 2018 году», — цитирует агентство американский документ, предоставленный в Комитет по санкциям против Северной Кореи при Совете Безопасности ООН.

К документу американская сторона приложила список из 89 северокорейских танкеров, незаконно перевезших топливо, а также их фото. Согласно наложенным на КНДР санкциям, она не должна получать из-за рубежа более 500 тыс. баррелей нефтепродуктов в год. На самом сайте комитета отмечается, что Китай и Россия — единственные, кто открыто заявили о легальных поставках около 14 тыс. тонн топлива для Северной Кореи за первые пять месяцев 2018 года. Санкции СБ ООН были наложены на КНДР в сентябре 2017 года как ответ на развитие ядерной и ракетной программ Пхеньяна.