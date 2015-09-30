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    США пообещали 5 млн долларов за информацию о финансировании ИГ

    Незаконная торговля нефтью и экспонатами из разграбленных музеев приносит боевикам миллионы долларов

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Государственный департамент США пообещал вознаграждение в размере 5 млн долларов за информацию о торговле нефтью и археологическими реликвиями, выгодоприобретателем которой является радикальная группировка "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, таким образом США надеются простимулировать людей, обладающих необходимой информацией, передать ее властям, а те, в свою очередь, используют ее для того, чтобы пресечь незаконные операции.

    К ценной информации Госдепартамент относит сведения о лицах либо предприятиях, задействованных в добыче, обработке, контрабанде и продаже нефти и древних реликвий, а также о путях, которые используются для их доставки покупателям.

    По данным ведомства, незаконная торговля нефтью и экспонатами из разграбленных музеев приносит боевикам миллионы долларов. Эти средства идут на финансирование террористической деятельности.

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