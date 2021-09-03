США планируют выплатить более 2 тыс. долларов каждому беженцу из Афганистана

Администрация президента США и частные организации намерены выплатить эвакуированным афганцам по 2 275 долларов в качестве финансовой помощи при переселении. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Госдепартамента.

Администрация президента США и частные организации намерены выплатить эвакуированным афганцам по 2 275 долларов в качестве финансовой помощи при переселении. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Госдепартамента.

По его сведениям. программа материальной поддержки, которая будет запущена в течение ближайших месяцев, будет направлена на помощь афганцам в поиске жилья, покупке продуктов и устройства детей в школу.

Помимо этого, Госдеп консультируется с Конгрессом США относительно введения льгот для беженцев, в том числе по медицинской страховке.

По заявлениям американской администрации, с конца июля из исламской республики были эвакуированы порядка 123 тыс. человек, из них около 6 тыс. - граждане США.