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США планируют выплатить более 2 тыс. долларов каждому беженцу из Афганистана

США планируют выплатить более 2 тыс. долларов каждому беженцу из Афганистана Администрация президента США и частные организации намерены выплатить эвакуированным афганцам по 2 275 долларов в качестве финансовой помощи при переселении. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Госдепартамента.
Другие страны
3 сентября 2021 г. 20:00
США планируют выплатить более 2 тыс. долларов каждому беженцу из Афганистана

Администрация президента США и частные организации намерены выплатить эвакуированным афганцам по 2 275 долларов в качестве финансовой помощи при переселении. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Госдепартамента.

По его сведениям. программа материальной поддержки, которая будет запущена в течение ближайших месяцев, будет направлена на помощь афганцам в поиске жилья, покупке продуктов и устройства детей в школу.

Помимо этого, Госдеп консультируется с Конгрессом США относительно введения льгот для беженцев, в том числе по медицинской страховке.

По заявлениям американской администрации, с конца июля из исламской республики были эвакуированы порядка 123 тыс. человек, из них около 6 тыс. - граждане США.

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