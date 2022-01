США планируют эвакуацию людей из посольства в Украине

Посольство США в Киеве попросило Госдеп разрешить семьям и неосновному персоналу уехать. Вашингтон, скорее всего, начнет эвакуацию на следующей неделе.

Как передает Report, об этом сообщил корреспондент телеканала CNN Мэттью Чэнс в Twitter .

"Посольство США в Киеве сегодня попросило госдепартамент разрешить уехать неосновному персоналу и семьям из посольства. США проинформировали Украину, что, "скорее всего, начнут эвакуацию на следующей неделе", - написал представитель СМИ.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что Соединенные Штаты обдумывают, следует ли эвакуировать членов семей американских дипломатов на Украине на фоне эскалации обстановки.